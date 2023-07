DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Verstappen in testa! 4° Leclerc e 6° Sainz

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 Giro 18/52 Le Ferrari non hanno unde ritmo con le medie e, come detto,perde terreno da Piastri e deve guardarsi da un Russell super aggressivo.guida con 3.658 su Norris, Piastri è a 1.744 dal team-mate.è a 4.274 dall’australiano. Giro 17/52comanda con 3.492 su Norris, Piastri è a 1.752 da Norris, mentre Russell è incollato a, con il monegasco costretto a fare i numeri per tenere dietro il britannico della Mercedes. Giro 16/52 Attenzione secondo track-limits per Norris che rischia la penalità.in tutto questo è a 3.954 da Piastri.guida con 3.309 su Norris. Russell è ...

01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato allascritta delPremio diBretagna di F1 , decimo atto del calendario 2023. Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nelPremio di ... 15:01 GPBretagna, live timing Fan di Autosprint ben trovati per seguire qui con noi il GP di Silverstone gara Luogo: Circuito di Silverstone

Grande partenza di Norris che va in testa davanti a Verstappen Piastri Leclerc Russell Sainz Alonso Gasly Hamilton Albon Stroll Ocon Hulkenberg Pronti per la partenza: Hulkenberg e Bottas ...