DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Sainz e Leclerc faticano con le gomme! Verstappen guida

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 43/52fa il vuoto, guadagnando 3.097 su Norris. Hamilton mette sotto pressione a Norris (2°).è settimo edecimo. Giro 42/52scappa via con 2.500 di margine su Norris, ma Hamilton è vicino.7° deve guardarsi da Perez.prova a prendersi la posizione di Albon. Giro 41/52 Norris si difende allade da Hamilton, nonostante le gomme dure., in tutto questo, sembrano un po’ fuori dai giochi. Giro 40/52comanda e ottiene il giro più veloce della gara. Norris è secondo, ma Hamilton con le soft è vicinissimo. Piastri quarto davanti a Russell.7° e ...

Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato alla scritta del Premio di Bretagna di F1, decimo atto del calendario 2023. Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Premio di Gran Bretagna.

Il premio Oscar americano è stato avvistato a bordo pista al Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, dove girerà le scene del suo prossimo film sulla Formula 1. Pitt ha incontrato i fan e posato ...23° giro - Verstappen segna giri più veloci, le due McLaren proseguono bene in seconda e terza posizione. Russell è tranquillo quarto mentre Sainz quinto vede un minaccioso ...