DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Leclerc e Sainz faticano con le gomme | Verstappen comanda

(Di domenica 9 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGiro 34/52 Safety Car! Potrebbero cambiare le cose. Giro 33/52 ATTENZIONE! Haas di Magnussen ferma, virtual safety car. Entrache monta ledure nuove.rientra in decima posizione, preceduto da Perez e Albon. 32/52 Dopo il valzer dei pit-stop,davanti a Norris, Hamilton, Alonso, Piastri, Albon, Russell,. Il monegasco fatica con le hard. Giro 31/52 Russell attaccae si prende l’ottava posizione, conche non può nulla (nono). Giro 30/52 Rientra Oscar Piastri in questa tornata. L’australiano rientra in sesta piazza, mentre giro veloce di. Giro 29/52 Russell entra ai box! ...

01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato allascritta delPremio diBretagna di F1 , decimo atto del calendario 2023. Verstappen in pole, Ferrari e McLaren inseguono Max Verstappen scatterà dalla pole position nelPremio di ...... Netanyahu detiene un potere straordinario come capo di una coalizione di estrema destra in... offriamo al lettore una analisi in presa, ricomponendo un puzzle che intreccia ...15:01 GPBretagna, live timing Fan di Autosprint ben trovati per seguire qui con noi il GP di Silverstone gara Luogo: Circuito di Silverstone

F1 GP Silverstone, la gara in diretta LIVE: Verstappen torna in testa ma la McLaren è a ruota, Leclerc in lotta con Russell Fanpage.it

23° giro - Verstappen segna giri più veloci, le due McLaren proseguono bene in seconda e terza posizione. Russell è tranquillo quarto mentre Sainz quinto vede un minaccioso ...Battuto in volata Bozicevich, che si aggiudica il titolo under 23. La squadra capannorese protagonista della corsa pratese con 4 atleti nella top ten ...