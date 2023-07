(Di domenica 9 luglio 2023) Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. ...

Sondaggi, trattative, affari conclusi e in via di conclusione: ilsi è ormai acceso definitivamente. La Serie A, e i campionati esteri, allestiscono le rose per la prosima stagione. Tutti i movimenti, i rumors, le ufficialità e le trattative della ...Stasera alle 23.45 circa ritorna la 'Domenica Sportiva estate' su Rai 2, condotta da Fabrizio Tumbarello. InCiro Venerato con le ultime notizie di. In primo piano Juve, Inter, Milan e Napoli. Focus azzurro su Oshimen, Di Lorenzo e l'erede di kim. Diverse novità e retroscena. ...Caccia all'attaccante. La Roma vuole Scamacca, è lui la scelta per l'attacco, i giallorossi hanno il sì del giocatore ma non ancora quello del West Ham. Non si muoverà dalla Turchia Mauro Icardi che ...

Diretta Calciomercato: Bayern insiste per Kane, novità su Lukaku LIVE Corriere dello Sport

Ritorna il consueto appuntamento con la Domenica Sportiva Estate, aggiornamenti di mercato da parte di Ciro Venerato.L'Iran ha subito crescenti pressioni per consentire alle donne di partecipare alle partite dopo la morte nel 2019 della tifosa Sahar Khodayari, che si è data fuoco per paura di essere messa in carcere ...