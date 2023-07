Diletta Leotta | nuovo selfie con il pancione | “80% completato”

(Di domenica 9 luglio 2023) Concluso il campionato di Serie A,si sta godendo le vacanze, consapevole che questa sarà un’estate che rimarrà impressa nella sua mente e nel suo cuore. A breve, infatti, la siciliana diventerà mamma di una bambina, frutto della relazione con Loris Karius. I due hanno decisamente bruciato le tappe (il loro amore è nato a ottobre-novembre 2022), ma non potrebbero essere più felici e sono convinti che questa sia stata la scelta giusta, nonostante un iniziale smarrimento da parte della conduttrice quando ha scoperto di essere incinta. La futura mamma adora il suo corpo da donna in attesa e appena ne ha la possibilità si fa immortalare lasciando scoperto il, ormai sempre più grande. Il parto, infatti, è previsto ad agosto 2023, anzi potrebbe avvenire in concomitanza con il compleanno della conduttrice, previsto il ...

L'evoluzione della gravidanza esi avvicina sempre di più al parto . La conduttrice, nelle ultime ore, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post con una carrellata di foto con il pancione scoperto, e a corredo ...Prosegue dunque l'avventura in Premier League del portiere tedesco, che negli ultimi mesi era stato accostato ad alcuni club di Serie A, anche per stare più vicino alla compagna, in ...Martina Colombari, showgirl e moglie di Billy Costacurta (ex difensore del Milan), è stata ospite della nuova puntata di Mamma Dilettante, podcast in cuiaffronta tematiche legate alla gravidanza e alla genitorialità. Coinvolti in questo progetto della conduttrice radiofonica, vip con esperienze da madre (o padre), che possano ...

Calciomercato, Loris Karius ha deciso il suo futuro: resterà lontano da Diletta Leotta Fanpage.it

Notizia importante sul futuro del portiere Karius: è arrivato un annuncio definitivo del compagno di Diletta Leotta ...Si avvicina il giorno in cui Diletta Leotta diventerà mamma, come appare evidente dal suo pancione ormai sempre più grande.