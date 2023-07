Paolo Dila Juventus a poche ore dalla super sfida contro il Napoli : "Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo.". Le critiche al gioco di ...Queste le parole di Didurante l'ultima puntata del 'Club' su Sky: "Lukaku è devastante in questo tipo di partite come contro lo Spezia . L'attacco della profondità, la spizzata. Però deve ...Paolo Dila Juventus a poche ore dalla super sfida contro il Napoli : "Solo in Italia una squadra che gioca come la Juventus può essere in lotta per un titolo.". Le critiche al gioco di ...

Di Canio punge Psg e Mbappé: “Lo hanno viziato. È una vergogna” ItaSportPress

Commento decisamente forte di Di Canio per la vicenda Mbappé-Psg con l'attaccante e il club che sembrano in rotta di collisione.