"Se deciderà di indossarla dovrà rimanere a Roma tanti anni. Dopo Totti sarà strano vederla su altri". Gli ex giallorossi Gigi Di Biagio e Vincent Candela, nel corso della prima tappa della Bobo Summer Cup a Marina di Ragusa, hanno risposto sulla suggestione di vedere l'iconica maglia dell'ex capitano sulle spalle di Paulo Dybala. "Rigorino a giorni alterni, dipende dalla maglia che si indossa: alla Juve faceva collezione di rigori così", aggiunge. "Le regole sono regole, in serie A si danno questo genere di rigori".

Di Biagio: “La 10 a Dybala Sì, ma…” La Gazzetta dello Sport

