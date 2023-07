(Di domenica 9 luglio 2023) David De Geail, è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club tramite profili social, confermando che il contratto con il portiere non sarà rinnovato per cui risulta già come un calciatore svincolato. Il tutto è da...

David Deil Manchester United , è ufficiale. Lo ha annunciato lo stesso club tramite profili social, confermando che il contratto con il portiere non sarà rinnovato per cui risulta già come un ...È finita un'era. Quella di David De, che dopo 12 lunghe stagioni saluta il Manchester United a fine contratto equindi la porta sguarnita. Lo ufficializza lui stesso con un post Instagram di addio, anche se era già noto da ...Sulla rotta Milano - Manchester l'addio di David deci racconta una storia di cui già conosciamo l'epilogo. Epilogo, rissoso, dell'europeo under 21, che di sera miin testa un altro ...

De Gea lascia il Manchester United e apre le porte a Onana ItaSportPress

Ecco le papere dal set di Guardiani della galassia Vol. 3, il cinecomic Marvel di James Gunn arrivato nelle sale a maggio ...Manchester United, ufficiale l'addio di De Gea: lascia i red devils dopo 12 anni. Onana sempre più vicino all'addio all'Inter, direzione Manchester.