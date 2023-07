(Di domenica 9 luglio 2023) Potrebbe provenire ancora una volta dalla Ligue 1 il prossimo 9 del, si tratta di, attaccante canadese del. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Jonathan, 23 anni e 24 goal in 37 presenze nell’ultima stagione al, rappresenterebbe l’ultimadella dirigenza partenopea in caso di addio di Victor Osimhen. Ladei francesi Il, da sempre bottega molto cara, avrebbe peròto le proprie pretese: se nella scorsa estate il giocatore si sarebbe potuto muovere per 40 milioni, quest’oggi l’ex Gent non verrebbe ceduto per meno di 60.in azione contro il Chelsea (ANSA)Una sorta di déjà vu per il, che semmai si concretizzasse questa ...

... allora principe di Galles, rimase straordinariamente imperturbabile quando un uomo di nome... 'Ho fatto l'ingresso nella mia vita da studente con l'di fare quello che fanno gli studenti', ha ......di melone" (anche in questo caso nell'accezione positiva dell'espressione) come il poliedrico... L'arrivo della remastered su PlayStation Plus L'di dare una svecchiata al capostipite della ...Solo sondaggi con l'entourage del giocatore canadese, cui non dispiacerebbe l'di venire in Italia e soprattutto disputare la Champions. Classe 2000, potente fisicamente, buona tecnica,ha ...

David, idea Napoli: il Lille alza la richiesta Spazio Napoli

Il portiere spagnolo non ha rinnovato il contratto, scaduto lo scorso 30 giugno La storia tra De Gea e lo United era diventata ormai molto complicata. Il club inglese aveva chiesto al portiere di firm ...Dave the Diver ha ottenuto un buon successo su Steam in questa calda estate 2023: ecco la nostra recensione, nella quale vi spieghiamo il motivo.