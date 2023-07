(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Anche se può far male, bisogna andare alla ricerca della verità. Senza illudersi che le cose devono andare per forza bene. E’ questa unatra. Magari sei tu stesso che vai alla ricerca delper poter capire meglio come lapuò cambiare”. E’ così che racchiude, in poche righe, l’ultimo lavoro discografico. Cantautore irpino che nelle ultime settimane ha pubblicato il singolo,. I primi passi nella musica, dopo la laurea in Scienze dello Spettacoli, li muove nella capitale. E non solo. Nel 2019 armato solo della sua voce e di una chitarra acustica prova a raccontare tra club e locali di Roma e della sua amata terra le sue storie. Nel giugno 2020, inaugura il suo percorso con “Vence ...

I Ct Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola eChiadò per la spada ... solo competizione individuale per Valerio, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la gara ...Al maschile il CTChiadò ha scelto per il doppio impegno Davide Di Veroli, Federico Vismara (... solo competizione Individuale per Valerio, mentre Andrea Santarelli gli subentrerà per la ...... insieme ad Andrea Santarelli e a Gabriele Cimini (riserva Valerio). Infine, nella sciabola ... per la spada il Responsabile d'armaChiadò sarà affiancato dai maestri Roberto Cirillo, Enrico ...

Dario Cuomo: "Vlen è una dicotomia tra buio e luce" anteprima24.it

Tante conferme dopo gli Europei da record tra Plovdiv e Cracovia, ma anche grandi rientri nelle convocazioni degli azzurri per i Campionati del Mondo Assoluti di scherma, in programma dal 22 ...La rassegna iridata, dal 22 al 30 luglio, assegnerà pass olimpici ROMA (ITALPRESS) - Tante conferme dopo gli Europei da record tra Plovdiv e ...