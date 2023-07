Dal femminicidio “falsa emergenza” allo scontro con Nadia Toffa sul cancro | tutte le sparate di Filippo Facci

(Di domenica 9 luglio 2023)lo ha fatto di nuovo. Quando scoppia un caso di presunte molestie o stupro il giornalista di Libero spesso interviene nel dibattito. E nella stragrande maggioranza dei casi scatena le polemiche. L’ultima è nata dal suo editoriale nel quale, parlando del caso che ha coinvolto il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Leonardo Apache La Russa, ha scritto che “una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa”. Chi in queste ore lo accusa per la sua uscita ricorda però che quella diè solo una ricaduta. Già nel 2018 un altro suo articolo d’opinione, sempre su Libero, gli valse accuse di misoginia. Commentando il caso di Hope Cheston, giovane americana vittima di violenza quando aveva 14 anni e che ottenne un risarcimento da 1 miliardo di ...

La violenza di genere, per esempio, è una vera e propria piramide che valinguaggio sessista e il victim blaming fino allo stupro e il( differentefemmicidio ), passando per ......Rai si scagliò contro l'ideazione di norme specifiche contro il. Oppure sul caso di Greta Beccaglia disse: "Una pacca sul sedere non può essere considerata un episodio di violenza"....... l'agente notava sulla Maesrati i lampeggianti e una sirena che risultavano non più autorizzati..."maschi" al fine di renderli consapevoli della violenza ideologica che sottende il, ma ...

Cambia la storia, ma non le modalità di racconto. Sotto la lente d'ingrandimento del caso La Russa ci finisce chi ha denunciato e non il denunciato. Ecco cos'è il victim blaming.