Dai video attribuiti alle proteste in Francia al falso annuncio della federcalcio ucraina – Le fake news della settimana

Leggi su open.online

(Di domenica 9 luglio 2023) Anche questatorniamo con una selezione dei nostri fact check. Negli ultimi giorni, a fare da padrone nel mondodisinformazione è stato senza dubbio il filone legatoin corso in, che stanno infuocando il Paese da quando, nella mattinata del 27 giugno, un poliziotto ha sparato ed ucciso un ragazzo di 17 anni che era alla guida di un’auto. Numerose immagini sono state erroneamente attribuite ai disordini, daldi un presunto cecchino su un tettoclip che riprendono svariati animali selvatici che sarebbero stati liberati dagli zoo dai manifestanti per invadere le strade francesi. Siamo poi tornati a parlare di, e in particolare del (...