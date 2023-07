Cuciniamo insieme | spaghetti ai tre pomodorini

(Di domenica 9 luglio 2023) Non potevamo non cedere al fascino del pomodoro: l’estate è la stagione in cui questi frutti straordinari esplodono di colori, profumi e sapori. Vi sembrerà strano ma i pomodori sono classificati come frutti e non come verdura, così sappiate che quando chiedete un succo di pomodoro siete nel giusto! Hanno fatto fatica ad affermarsi come cibo: credevano fossero velenosi. Il primo a usarli in cucina fu un marchigiano Antonio Latini alla fine del Seicento, glicon la pummarola li ha codificati Ippolito Cavalcanti 300 anni dopo che i pomi d’oro erano arrivati. E allora non erano rossi, ma gialli. E così ripescando i colori dell’origine abbiamo pensato questa ricettina gustosissima e velocissima. Ingredienti - 150 grammi di pomodori ciliegini rossi, 150 grammi di pomodori datterini gialli e 150 grammi di datterini arancioni, 360 grammi di ...

... se non siamo abituati a preparazioni complesse, quandoil sugo. Pomodori, pelati e ... Non esageriamo con il sale all'inizio, mettiamone un pugnetto e correggiamo alla fineal pepe a ...Il melone è il re delle tavole estive. Lo porti in tavola come frutta, come antipasto, come piatto completo, si abbina con tutto - dal gelato al prosciutto passando per il formaggio - e piace davvero ...Siamo soliti usarlo dolce e trattarlo come ingrediente per piatti dolci, però uno che di cucina se intendeva come Alexandre Dumas " ha scritto Il Conte di Montecristo , I tre moschettieria ...

Cuciniamo insieme: crema di melone con prosciutto e burrata Panorama

Il cantautore romano abita con la moglie Ingrid e i tre figli in una palazzina anni Trenta del quartiere Monteverde. Un appartamento con terrazza dove grandi ...Un piatto come racconto del territorio, come atto d’amore per la sua terra, tutto da “mangiare con gli occhi”: questa la cucina di Maria Nasso ...