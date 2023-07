... in odore di rinnovo pluriennale,sgambetti a qualche altra grande, Fiorentina in primis: il ... JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro;, Miretti, Locatelli, Rabiot, ...... in odore di rinnovo pluriennale,sgambetti a qualche altra grande, Fiorentina in primis: il ... JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro;, Miretti, Locatelli, Rabiot, ...

Cuadrado medita sul futuro: “Arabia Cristiano Ronaldo non vuole portarmi” ItaSportPress

Scherza l'esterno colombiano in merito al suo futuro e la possibilità di andare a giocare in Arabia dopo l'addio alla Juventus.