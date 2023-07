Crono | divinità del tempo | non starà accettando di buon grado l’uso che l’umanità sta facendo delle sue prerogative

Leggi su ildenaro

(Di domenica 9 luglio 2023) Il, concetto che ha un senso in quanto è legato all’ uomo, ha una peculiarità tutta e solo sua. Quando l’ Homo Erectus cominciò a guardarsi intorno, ben presto si accorse di essere attorniato da fenomeni condizionati da quel suo compagno di avventura. Ciò significa che quel lontano progenitore fu indotto a valutare a stretto giro quando sarebbe stato più opportuno che avesse svolto una sua qualsiasi azione, se con la luce o con il buio e, ancora, se quando fa caldo oppure quando fa freddo. Con il trascorrere dei secoli, quel predecessore è riuscito a aggiungere anche altre forme di distinzione dei fenomeni collegati a esso, per cui allo stato si riesce a impostare da parte del, con sufficiente correttezza, ragionamenti legati a doppio filo con il suo tracorrere. Paradosso dei paradossi, se è vero come è vero che quella dimensione non ha ...