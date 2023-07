Creati embrioni ‘sintetici’ | l’obiettivo è nobile ma non dimentichiamone le ricadute esistenziali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) di Sara Gandini e Paolo Bartolini La recente produzione disintetici, privi di cuore e di un principio di cervello, da una parte è stata accolta come una notizia esaltante in ambito biomedico ma dall’altra ha sollevato interrogativi profondi nell’opinione pubblica. “Possiamo creare modelli simili aumani riprogrammando le cellule”, ha riferito ?ernicka-Goetz, la scienziata che ha presentato i risultati della ricerca.è indubbiamente: studiare la possibilità di modificare geneticamente le cellule staminali mentre crescono e si differenziano in laboratorio per affrontare il problema di malattie genetiche rare altrimenti irrisolvibili. Tuttavia si intuisce, in filigrana, la tentazione di programmare, quindi avere sotto controllo, la natura e l’essere umano nella loro interezza, ...