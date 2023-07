Covid | via libera alla Commissione d’inchiesta parlamentare

(Di domenica 9 luglio 2023) L’Aula della Camera dei deputati ha varato il 6 luglio la proposta di legge per istituire unadi inchiesta sulla gestione dell’emergenzain Italia. Il testo, approvato a Montecitorio con 172 voti a favore, nessuno contrario e 4 astenuti, passa ora all’esame del Senato. I deputati M5S non hanno partecipatovotazione finale lasciando l’Aula. Nemmeno quelli del PD hanno partecipatovotazione, ma sono rimasti nell’Emiciclo sventolando le tessere di voto. Dopo la proclamazione del risultato i deputati di maggioranza hanno urlato in coro “Verità, verità“. Conte e Speranza si abbracciano in AulaCamera il 6 luglio 2023. Foto Ansa/Maurizio Brambatti, la reazione di Conte “Io vi accuso davanti al popolo italiano: questa ...

Anche l'estintore fuori uso Perfino l'estintore è fuori uso all'interno della Rsa diPanigarola ... Prima deli medici però erano presenti, uno in ogni sede. In data 27 maggio era stato ...... parla di ricominciare dopo un anno da dimenticare che non è quello delanche se nasce poco ... Alla fine possiamo dire che ora sai dove passa laEmilia e sai come toccare la luna con un dito ...... che era stata adottata per cause di forza maggiore negli anni del, viene rimpiazzata da ... La tradizionale sfilata delle contrade avrà inizio alle 18.30 con ritrovo all'incrocio traGorgo e ...

Commissione Covid. Via libera dalla Camera. Si indagherà anche ... Quotidiano Sanità

Dopo l’annuncio del rischio stop del Porto Astra, in città resta solo l’essai. Ma c’è anche un piano che prevede il ritorno del grande schermo al Mignon ...L'esame di maturità è un evento significativo per ogni studente, ma per Silvia Feltrin è stato particolarmente simbolico. Questa giovane studentessa, iscritta in un istituto scolastico di Torino, non ...