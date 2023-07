Courtney Love | la barbie ribelle non era una femminista

(Di domenica 9 luglio 2023) Se dovessimo pensare a, ci viene immediatamente in mente la “dolce” metà di Kurt Cobain, il giovane suicida dei Nirvana che ha segnato per sempre la storia dell’alternative rock. Una storia d’amore, quella dei due, che ha partecipato all’innalzare l’amore tossico all’interno della catena dei desideri giovanili. Manon ha stabilito canoni e convenzioni solo per quanto riguarda la sua storia d’amore. Amata e odiata dalla scena sociale,è stata uno dei personaggi più complessi della scena culturale degli anni ’90.e le Hole Difficilmente le persone pensano acome la leader delle Hole, il gruppo rock-punk femminile che ha rivoluzionato i termini della figura femminile e ...

Courtney Love compie 59 anni: 5 cose che non sapete di lei Corriere della Sera

Personaggio controverso, molto controverso, Courtney Love, che oggi taglia il traguardo dei 59 anni. Nata a San Francisco il 9 luglio 1964, Courtney Michelle Harrison (questo il suo vero nome) viene d ...