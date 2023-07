Cosmi | Se nel calcio ci fosse giustizia | il Napoli avrebbe dovuto giocare la finale di Champions

(Di domenica 9 luglio 2023) Alla Gazzetta: "Mi ha proprio divertito. Osimhen? Forza, velocità, intelligenza, gran tiro e tanti gol. Ilè il più strutturato, anche senza Spalletti". La Gazzetta dello Sport intervista Serse. 23 anni fa fece grande il Perugia. Dopo l'ultima esperienza a Rijeka, in Croazia, aspetta un'altra opportunità. Ha 65 anni e zero voglia di andare in ...

non nasconde una certa nostalgia per il calcio di una volta. "2000, quando arrivai in A, c'erano Ronaldo il Fenomeno, Totti, Del Piero, Batistuta, Shevchenko, Zidane... Vado avanti

Cosmi: «Se nel calcio ci fosse giustizia, il Napoli avrebbe dovuto ... IlNapolista

Serse Cosmi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: Oggi chi la emoziona "Il Manchester City è forte, Guardiola è bravo, ma non mi fa battere il cuore. Il Napoli, i ...Serse Cosmi, ex allenatore del Perugia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di quanto è accaduto nell'ultima annata calcistica.