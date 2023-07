Cosmi | «Pensione? State scherzando Il calcio è la passione della mia vita»

(Di domenica 9 luglio 2023) Serse, allenatore, ha parlato del suo futuro: «Non mollo. I migliori allenatori sono ancora quellimia generazione» Serse, allenatore, ha parlato del suo futuro a La Gazzetta dello Sport. PAROLE – «. Ilè lamia, non mollo. I migliori allenatori sono ancora quellimia generazione: a parte Ancelotti che è unico, penso a Spalletti, Sarri, Gasperini. Nostalgia per ildi una volta? Nel 2000, quando arrivai in A, c’erano Ronaldo il Fenomeno, Totti, Del Piero, Batistuta, Shevchenko, Zidane… Vado avanti? Quell’epoca non è neanche avvicinabile a quella attuale: non è nostalgia, è realismo».

