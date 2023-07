Cosa mi ha chiesto la Rai | Sigfrido Ranucci | parole pesantissime su Fabio Fazio

(Di domenica 9 luglio 2023) La conferma definitiva è arrivata dai palinsesti Rai: al posto die Che tempo che fa, la domenica sera su Rai 3, arrivacon Report, spostato dalla sua storica collocazione del lunedì. E ora arriva il commento del conduttore su questa scelta.franche, quelle di, il quale ha spiegato: "Cercheremo di rimpiazzare Che tempo che fa senza farlo rimpiangere troppo ma sia chiaro: non faremo Report che fa". E ancora, ha aggiunto: "Report torna alla domenica. Io non ero molto convinto. L'azienda ci hadi colmare questo vuoto. Un vuoto importante, perchéè un grande autore, ha scritto una pagina importante della televisione", ha concluso...

... e per precisare è giusto confrontarsi con tutte le attività dei diversi settori,che a quanto ...che dover registrare una situazione disastrosa come quella di ieri All'assessore avevamo...L'altra persone presente in macchina continuava a chiedere "ha fatto di male", mentre Laurent ... La donna hagiustizia : " Non voglio ha commentato, parlando in una conferenza stampa, ...Tucho, infatti, ha svelato che il Papa gli hadi accettare l'incarico con una certa insistenza, telefonandogli dall' ospedale in cui era ricoverato. Questa circostanza riporta ad un concetto ...

Sigfrido Ranucci: "Cosa mi ha chiesto la Rai", parole pesanti su Fabio Fazio Liberoquotidiano.it

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Abbiamo seguito il workshop che il mezzosoprano Joyce DiDonato ha tenuto con i giovani dell'Istituto Penale minorile di Milano ...