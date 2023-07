Corteo Storico di San Leucio | Atzori | “Più promozione per le nostre tradizioni”

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 9 luglio 2023) Caserta. Ha avuto luogo ieri ildella Real Colonia di San, un evento che ha visto sfilare circa 250 figuranti in abiti delle seterie Leuciane. La rievocazione rappresenta in forma visiva e dinamica lo Statuto Leuciano promulgato da Ferdinando IV di Borbone nel 1789. Operai, contadini, dame, tutti i protagonisti dell’epoca hanno passeggiato per il borgo partendo dalla caratteristica cornice del Belvedere per poi percorrere le principali strade. “È stato un onore per me – dichiara– partecipare alin qualità di “sposo a Pentecoste” vestendo abiti in seta dell’epoca. Ancor più bello è stato vedere una grande partecipazione da parte di persone di frazioni limitrofe o del resto della Provincia, segno che la manifestazione è amata ed attesa ogni ...