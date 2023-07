“Corri | qui ci sono i carabinieri” | minorenni guidano una 500 per due giorni per avere like sui social | il video a bordo dell’auto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 luglio 2023) Ilè stato diffuso daidi Seregno e ritrae uno dei momenti in cui i duealla guida: ridono, scherzano, si preoccupano per la presunta presenza di. Uno dei due, di 16 anni, ha rubato l’auto della mamma e ha guidato a “caccia” disuicon gli amici. Neiscorsi, in piena notte, idella Stazione di Giussanostati allertati per un possibile furto di una Fiat 500 nera di proprietà di una donna 38enne brianzola, che da qualche giorno era via di casa. Poco dopo però, è giunta la chiamata del padre della donna che comunicava di aver ritrovato in prossimità del cimitero di Giussano l’autovettura danneggiata, con le fiancate ...