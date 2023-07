Conto da 100mila euro per la cena extra lusso in Versilia | un chilo e mezzo di caviale | aragoste | ostriche e champagne

(Di domenica 9 luglio 2023) “Ma l’hai chiesta la preautorizzazione della carta di credito?”, gli avrebbe chiesto più volte la moglie, presagendo con preoccupazione ilsalato. E chissà se la donna, “scappata” dal ristorante prima che arrivasse il fatidico scontrino, avesse intuito l’esatta cifra raggiunta: 100 milaper unatra amici. Il protagonista della vicenda – raccontata dal quotidiano La Nazione e dal Corriere della Sera – è un armator che ha deciso di invitare 23 amici (oltre a 6 guardie del corpo) per festeggiare il suo nuovo acquisto, uno yacht. Si è fatto così riservare per l’occasione una saletta dal locale prescelto, nel centro di Viareggio, e ha fatto preparare un menù speciale, a base di(a quanto pare circa une ...

Come accennato, l'intervento ha un quadro economico di spesa pari a 1.100.000 euro di cui un milione fondi Mit edati da CoSviG (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) per...Unche definire salato sarebbe semplicemente riduttivo. La pazzesca storia arriva da Viareggio , in Versilia. Siamo in un lussuoso ristorante del pieno centro dove un gruppo di 24 persone si ...... con la possibilità di allungare il periodo di concessione di un anno ognieuro investiti ... ma non potevamo partire con un bando al ribasso che non tenessedel valore della piscina e ...

Cena a Viareggio con caviale e fiumi di champagne, alla fine il ... LA NAZIONE

La notizia della grande festa in un ristorante del centro, riportata da La Nazione, ha fatto il giro d’Italia. E adesso è scattata la ricerca dell’armatore straniero che ha voluto così festeggiare il ...Armatore straniero festeggia il varo del suo nuovo superyacht in un ristorante del centro di Viareggio. Ai 23 ospiti e alle 6 guardie del corpo fa consegnare una Magnum di pregiatissimo Sassicaia ...