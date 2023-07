Concorso Università di Milano | 11 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 9 luglio 2023) Procedure di selezione per la chiamata di 11 professori di prima fascia, per vari settori concorsuali e Dipartimenti L’Universita’ degli studi diha bandito, con decreto rettorale n. 3452/2023 del 4 luglio 2023, procedure di selezione per la copertura di 11diuniversitario di prima fascia. Bando diIl testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalita' di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, e' consultabile alla pagina web https://www.unimi.it/it/node/580, nonche' sul sito web del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e sul portale europeo per la mobilita' dei ricercatori. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione alle procedure selettive, dovrà essere ...