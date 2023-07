Concorso ASL di Lecce | 4 Posti da Dirigente

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 9 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 4diamministrativo a tempo indeterminato In esecuzione della deliberazione n. 298 del 19 giugno 2023 e’ indettopubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro dirigenti amministrativi. Bando diIl testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle modalita' di partecipazione al, e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 59 del 22 giugno 2023. Come Presentare la Domanda Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 6 agosto 2023 Per eventuali chiarimenti o informazioni, i candidati potranno rivolgersi all'area gestione del personale della ASL, via ...