Commercialisti | Geneletti | “Formazione di qualità e specializzazione sono gli elementi vincenti”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 9 luglio 2023) Bergamo. “Un’enorme soddisfazione”. A poco più di una decina di giorni dalla conclusione dei lavori del Convegno su ‘La composizione negoziata e i contratti di risanamento dell’impresa in crisi’, il presidente dell’Ordine dei Dottorie degli Esperti contabili (ODCEC) di Bergamo, Francesco, non esita ad esternare il compiacimento per l’esito della due-giorni (19 e 20 giugno) ospitata al Teatro Donizetti. “I circa trenta ospiti-relatori che sisucceduti fra presenze sul palco e collegamenti da remoto, durante le quasi dodici ore in cuistati affrontati numerosi approfondimenti tecnico-scientifici su quel particolare risvolto del ‘Codice della crisi’ – commenta– hanno indubbiamente conferito del valore aggiunto al dibattito sulla ‘Composizione negoziata’, ...