Come Lilli Gruber | un clamoroso caso a In Onda | chi attenta alla zarina rossa

(Di domenica 9 luglio 2023) Vi proponiamo "Tele... raccomando", la rubrica dedicata a chi sale e chi scende in televisione a cura di Klaus Davi CHI SALE (“In”) Parte bene la versione estiva di Insu La7. Nell'access prime time di venerdì il duo formato da Marianna Aprile e Luca Telese ha raggiunto il 7.3% di share, mantenendo medie pressocché “iane” per tutta questa settimana. Cosa determina questo successo? Il fattore identitario antigoverno paga. E non è affatto in contraddizione con le conferme elettorali che la Meloni sta mettendo in fila nelle varie votazioni locali che si sono celebrate dal suo insediamento lo scorso ottobre. Lo scollamento fra mondo dell'informazione e Paese reale è un fenomeno ampiamente analizzato. Non di meno, La7 rafforza il proprio profilo antigovernativo mentre Rai 3 guarda a nuovi cluster da conquistare meno ...