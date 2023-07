Coltivazione di pioppi contribuisce al sequestro della CO2 e al minore uso di fitofarmaci

(Di domenica 9 luglio 2023) Ladiha costituito e costituisce un'eccellenza italiana, riconosciuta e imitata in tutto il mondo esignificativamente aldel carbonio atmosferico con un ...

Ladiha costituito e costituisce un'eccellenza italiana, riconosciuta e imitata in tutto il mondo e contribuisce significativamente al sequestro del carbonio atmosferico con un ......di grandi latifondi nel territorio di Decollatura avevano stipulato contratti per la... nelle zone più elevate sono presenti faggete, nelle più basse ontani e. I prodotti del bosco ...Ladiha costituito e costituisce un'eccellenza italiana, riconosciuta e imitata in tutto il mondo e contribuisce significativamente al sequestro del carbonio atmosferico con un ...

Coltivazione di pioppi contribuisce al sequestro della CO2 e al ... Adnkronos

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...