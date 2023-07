Colpi d’arma da fuoco in strada nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutod’ arma dasono stati esplosi in via Pessina a San Giorgio a Cremano (Napoli). L’episodio, su cui indaga la Polizia di Stato, e’ accaduto nella notte tra venerdi’ e sabato e non ha provocato feriti. Da quanto si apprende, una persona a bordo di scooter avrebbe esploso alcuniin aria in via Pessina per poi allontanarsi. Sul selciato sono stati rinvenuti nove bossoli di piccolo calibro. Sul posto agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano. Un ausilio alle indagini potra’ essere fornito dalle telecamere presenti in zona. L'articolo proviene da Anteprima24.it.