Collision 08 07 2023 Abbiamo la finale

(Di domenica 9 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di, lo show del sabato della AEW. Puntata che sulla carta ha molto da offrire dato che ci saranno le due semifinali della Owen Hart Cup. Ma non perdiamo tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Fa il suo ingresso CM Punk che prende subito la parola. Punk parla del suo match di stasera, ovvero, quello contro Samoa Joe. Punk si dice euforico e non vede l’ora di affrontare Joe dato che sono ben 18 anni che non si affrontano. Il BITW parla anche di Owen Hart ritenendolo fondamentale per la sua carriera, una grande ispirazione. Tutti questo è per dire che sarà lui a vincere la Coppa. Ricky Starks vs Powerhouse Hobbs(w/QTV) (3,5 / 5) I due si conoscono e tirano fuori un buon match, Hobbs ovviamente riesce a dominare per lunghi tratti grazie alla sua maggiore forza fisica. Absolute però lo ...

Il sergente investigativo Kurt Timpson della MATRIX SeriousInvestigation Unit ha dichiarato: ' La nostra indagine continua e vorrei ringraziare i membri della comunità locale che ci hanno ...M.), Safe Exit Warning, ParkingAvoidance Assist, Rear Cross TrafficAvoidance (R. C. C. A.), Surround View Monitor (S. V. M.). Motorizzazioni di nuova Kona La versione 100% ...... il Safe Exit Warning, il ParkingAvoidance Assist, Blind SpotAvoidance e il ... Hyundai Kona Hybrid, le foto su strada

AEW Collision Report 08/07/2023 - Punk vs Joe after 19 years! Tuttowrestling

A motorcyclist has died following a collision with a car. The incident took place on Friday, July 7, in Billingham. Cleveland Police said in a weekend statement: “The incident happened around 4.10pm ...POLICE officers have appealed to the public to trace an electric bike rider who fled the scene of a crash on Friday.