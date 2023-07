Colidio | si avvicina il suo nuovo club Una richiesta dell’allenatore

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023) In Argentina Facundoviene trattato come una stella, sicuramente un vantaggio per l'Inter che deve venderlo in estate. Dal giornalista Luciano Garcia sul profilo Twitter arrivano aggiornamenti sulla situazione dell'attaccante. FUTURO – L'ultimo anno in prestito al Tigre è andato molto bene per Facundo. Le sue prestazioni e i gol segnati hanno attirato interesse dall'Argentina. Il Boca Juniors non sarà nel suo futuro, il calciatore non lo vuole.vorrebbe il River Plate, che già si sta muovendo. L'allenatore, ex calciatore del Bayern Monaco, Demichelis lo ha richiesto esplicitamente e ilfarà la sua prima offerta formale nelle prossime ore. L'obiettivo è un acquisto a titolo definitivo dall'Inter. Fonte: Twitter Luciano Garcia