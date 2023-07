Colidio | il River Plate fa sul serio | pronta l’offerta per l’Inter! Le cifre

Leggi su inter-news

(Di domenica 9 luglio 2023)ambito in Sudamerica. Dopo Toluca e Boca Juniors, in pole c’è adesso il. I Millonarios hanno preparato la loro offerta per l’Inter IN POLE ? Sempre più Argentina nel futuro di Facundo. L’attaccante di proprietà dell’Inter, in prestito nell’ultima stagione al Tigre, potrebbe rimanere a giocare in patria. Dopo l’interesse del Boca Juniors, ora c’è ilsul ragazzo di Rafaela. Secondo i colleghi di Olé, i Millonarios hannoun’offerta da cinque milioni di euro per l’Inter. Al giocatore verrà offerto un contratto di 4 anni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...