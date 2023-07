Classifica Tour de France 2023 | Pogacar guadagna ancora | ma Vingegaard salva la maglia gialla

PYU DE DOME " Il vulcano non ha travolto il, Pogacar non ha ripreso la maglia gialla e Vingegaard non l'ha persa. Il danese ha dato fondo a ...più di 8 dei 25" che aveva di vantaggio in. ...Micheal Woods vince la nona tappa delde France 2023. Il canadese trionfa nei 182,4 chilometri da Saint Léonard de Noblat a Puy de ... MAGLIA GI ALL A (GENERALE) Jonas Vingegaard (JUMBO - ...Pogacar stacca Vingegaard nel finale e lo avvicina ingenerale. Il danese conserva la maglia gialla con 17 secondi sul rivale Più staccati i fratelli Yates e Pidcock

Tour de France: Woods vince 9^ tappa, Pogacar guadagna 8" su Vingegaard sempre in giallo Sky Sport

Una delle salite mitiche del Tour non delude le aspettative: dopo una prova maiuscola di Jorgenson, il canadese lo supera a 500 metri dal traguardo a velocità doppia. Nel finale lo sloveno stacca la m ...Lui, come tanti: il Tour ha lasciato una corona di fiori sulla tomba di Poupou ... Il vantaggio sale fino a 16 minuti, dentro non ci sono uomini di classifica: il più scalatore è il canadese Michael ...