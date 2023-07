Cipolle | quando raccoglierle e come conservarle a lungo

Leggi su donnaup

(Di domenica 9 luglio 2023) Lesono degli ortaggi particolarmente amati dagli italiani, e non solo. Si tratta di un elemento essenziale di tantissime ricette nostrane e per questo motivo, avere la possibilità di poter coltivare almeno una delle tantissime specie esistenti, può essere davvero utile. Non tutti sanno che per preservare le qualità organolettiche del bulbo, è opportuno raccogliere leseguendo una procedura ben precisa. In quest’articolo abbiamo deciso di fare chiarezza in merito e rendere tutta la procedura molto più comprensibile. Ci sono una serie di indicazioni cruciali della pianta che permettono di comprenderela cipolla va raccolta. Si deve osservare in primis la foglia:questa diventa più gialla e si appassisce, allora significa che lesono pronte per essere raccolte. La ...