Ciclismo | in Francia i campionati Europei su strada nel 2025

(Di domenica 9 luglio 2023) Si svolgeranno in, nei dipartimenti dell’Ardeche e della Drome (), nelsuUEC, l’evento principale del calendario dell’Union Europeenne de Cyclisme. Qui, in cinque giornate di gare, saranno assegnati ben 13 titoli:e Cronometro per Junior, Under 23 ed Elite (maschili e femminili) oltre a quello del Mixed Relay e che vedrà al via complessivamente circa 1000 atleti in rappresentanza di oltre 40 nazioni. Isu2023 si terranno a Drenthe (Paesi Bassi) dal 20 al 24 settembre, quelli del 2024 nel Limburgo-Fiandre (Belgio) dall’11 al 15 settembre. SportFace.