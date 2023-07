Ciclismo | Europei BMX | finisce senza medaglie l’avventura dell’Italia a Besacon

Leggi su sportface

(Di domenica 9 luglio 2023) Si chiudeil percorsoai Campionatidi BMX a(Francia). I titoli del Team Time Trial vanno alla Svizzera (femminile) e Olanda (maschile). L’Italia (Giacomo Gargaglia, Marco Radaelli e Giacomo Fantoni), che arrivava dall’argento dello scorso anno, rimane alle pendici del podio, al quarto posto. Queste le parole del Ct Lupi a fine manifestazione. “Brucia il quarto posto ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Hanno corso bene: meglio la prova di qualifica che la finale. Il livello degli avversari in un anno si è alzato e noi siamo sempre lì, a giocarci un podio. Voglio ricordare che nel terzetto era presente un atleta di esperienza come Fantoni, un elite al primo anno come Gargaglia e un under al secondo anno come Radaelli: quindi con un’età media ...