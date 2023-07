Ma l'avventura a Catania per Marcosi è conclusa e l'ultima partita in maglia rossazzurra resterà quella in trasferta contro il Real Aversa vinta dagli etnei per 3 - 1. Il Pescara ...Ma l'avventura a Catania per Marcosi è conclusa e l'ultima partita in maglia rossazzurra resterà quella in trasferta contro il Real Aversa vinta dagli etnei per 3 - 1. Il Pescara ...

Chiarella vuole il Catania: tocca a etnei e Pescara renderlo possibile ItaSportPress

DOMENICA. Il 9 luglio la manifestazione di artigianato artistico dedicata al sacrestano scomparso a 28 anni. Il ricavato sarà destinato in beneficenza. In ricordo di Luciano Chiarelli Ferrari, il giov ...Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...