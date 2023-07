Chiara Ferragni e Fedez acquistano la villa sul Lago di Como

Oggi, però, è proprioa rivelare la location dell' addio al nubilato . Ecco dove sarà. Valentinain vacanza con un ragazzo misterioso: è il nuovo fidanzato, ...In seguito, la sorella minore diha pubblicato un video in cui Pablo cerca di nuotare nel mare e ad aiutarlo c'è un ragazzo misterioso che lo sostiene fino a riva. Infine, nell'ultima ...Tra le co - conduttrici,, imprenditrice e star dei social media, ha dato naturalmente il meglio di sé sul palco del Teatro Ariston mostrando i frutti della sua ultra decennale ...

Lago di Como: Chiara Ferragni e la villa perfetta, ha speso 5 milioni | E George Clooney inizia a preparare la torta di ... Il Riformista

Siena, 9 luglio 2023 – «Noi siamo gli immortali», il grido dei ragazzi della Selva che hanno preso in prestito le frasi di Lorenzo Jovanotti. Giovani che hanno visto tante volte la Contrada vincere e ...L'aria di matrimonio in casa Ferragni inizia a farsi sentire. La sorella di Chiara, Francesca Ferragni, si sposerà con Riccardo Nicoletti, il 9 settembre a Gazzola, in ...