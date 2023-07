Chi faccio condurre | Amadeus irrompe al Tg1 | roba mai vista in Rai

(Di domenica 9 luglio 2023) Un superattivo. Già, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, confermatissimo anche per l'edizione 2024, anche oggi, domenica 9 luglio, ha fatto "irruzione" al Tg1, dove si è speso nel dare ai telespettatori alcune importanti informazioni relative alla prossima edizione della kermesse dell'Ariston. Nell'edizione delle 13.30,ha già reso note le date del prossimo Sanremo, che si svolgerà da martedì 6 a sabato 10 febbraio. Dunque il martedì ci saranno tutte le canzoni in gara; mercoledì si esibirà solo la metà dei cantanti. E per la serata di mercoledì una grande novità: a co-saranno gli artisti che non canteranno, una circostanza senza alcun tipo di precedente all'Ariston. "Saranno estratti a sorte, presenteranno i loro colleghi", ha spiegato. Il giovedì si ...

... sono perennemente insoddisfatto e per questo non sono mai impressionato da ciò che. Non ... 'Champions Chiedete acostruisce la squadra...' Obiettivo ormai da tempo in casa Psg è la ...Sono quasi vent' anni che la'. A Roma lo seguiranno Emanuela Sandali e Eliano Rossi. Perché non conduce una prima serata 'Non se n'è mai parlato. Sono voci messe in giro forse per invidia o ...Davanti alle proteste dirisiede nella strada dove Fiorello registra la fortunata trasmissione, ... mi30 anni di carcere": è caccia a Free Park, il giustiziere della sosta selvaggia