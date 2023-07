Chi è Yann Aurel Bisseck | il nuovo colpo dell’Inter | quanto è costato e come può cambiare la squadra

Leggi su oasport

(Di domenica 9 luglio 2023) Una difesa da ricostruire. L’Inter di Simone Inzaghi deve riprogettare la retroguardia dopo l’addio di Milan Skriniar; l’anagrafe poi non corre in aiuto di Francesco Acerbi, cruciale nei mesi di assenza dello slovacco, mentre Stefan De Vrij è in calo fisico da almeno due anni. Così i nerazzurri hanno deciso di investire sul tedesco, pagando la clausola di sette milioni per liberarlo dall’Aarhus. Una strada parecchio tortuosa per il centrale di origini camerunensi, cresciuto nelle giovanili del Colonia. Il 26 novembre 2017, a 16 anni e 362 giorni, esordisce in primadiventando il giocatore più giovane ad esordire nella storia della Bundesliga. Sembra il preludio per una grande carriera, ma nella capitale della Renania non riesce a sfondare, finendo così in una girandola di prestiti poco fruttuosi tra Holstein Kiel, ...