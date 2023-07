Chi è il figlio di Rocco Hunt | Giovanni Pagliarulo

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 9 luglio 2023), nato il 19 marzo 2017 è ildidalla storia d’amore del cantante con la moglie Ada.ha avuto il suo primogenito all’età di 22 anni e gli ha dedicato una canzone, Fiocco Azzurro. uscita nel novembre del 2021 nell’album Rivoluzione. E in merito al brano Fiocco Azzurroha specificato: “È una canzone sincera in cui ammetto di essere un padre atipico con però anche i suoi pregi. Non è tutto brutto, sicuramente non ho tanto tempo come altri genitori, ma nell’ultimo periodo devo dire che me lo sono coccolato, gustato, quindi non mi lamento. So che il tempo in presenza che sacrifico è tempo che gli sto dedicando per il futuro, la sua crescita. In quella canzone dico che sto crescendo insieme a lui perché anche io mi ritengo un ...