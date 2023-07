Cetriolo | come conservarlo intero o tagliato

Leggi su dilei

(Di domenica 9 luglio 2023) I cetrioli rientrano a pieno titolo tra gli ortaggi dell’estate: succosissimi e saporiti, sono in grado di impreziosire ogni insalata e dare un tocco di gusto in più a bevande rinfrescanti, per fare il pieno di energia e di preziosi nutrienti indispensabili per l’organismo. Una volta acquistati, però,conservarli per far sì che durino più a lungo e non maturino troppo in fretta? Scopriamo insieme qualche consiglio utile per preservare al meglio le proprietà benefiche dei cetrioli. Cetrioli, perché conservarliabbiamo anticipato, i cetrioli sono ortaggi tipicamente estivi: sebbene ormai si trovino in commercio in ogni periodo dell’anno, è da giugno a settembre che offrono il meglio di sé, sia dal punto di vista del gusto che da quello nutrizionale. È dunque durante la stagione calda che dovreste approfittarne, facendo incetta di cetrioli al ...