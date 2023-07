(Di domenica 9 luglio 2023) Come già confermato dall'ad Rai Roberto Sergio non ci saranno indennizzi né compromessi con i residenti di via Asiago.e i vertici Rai cercano una nuovaper riportarein onda in autunno

di capire che cosa è e se davvero converrebbe a noi comuni cittadini. CHE COSA SI INTENDE ...imporre all'inizio della carriera una scelta radicale e definitiva tra una funzione e l', un ...Come imprenditori e imprenditrici per natura guardiamo avanti, eil risvolto positivo in ogni avversità: quello che è accaduto ha ricordato il grande cuore della Romagna, un'ondata di ...Una versione dopo l', Apple è riuscita a trasformare questi device quasi in veri strumenti ...di capire insieme cosa possiamo aspettarci dalle prossime AirPods. Sulla giusta frequenza e ...

"Cerchiamo un'altra location". Fiorello sul futuro di Viva Rai2! ilGiornale.it

Come già confermato dall'ad Rai Roberto Sergio non ci saranno indennizzi né compromessi con i residenti di via Asiago. Fiorello e i vertici Rai cercano una nuova location per riportare Viva Rai2! in o ...Annuncio vendita Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Style BlueMotion Technology nuova a Arzignano, Vicenza nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...