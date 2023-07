Centrodestra a Latina | tutti felici e contenti con una Commissione in più

...dicembre 2023) per cercare di frenare l'ascesa nelle urne del Partito Popolare (PP) di...visibilità all'importanza della Penisola Iberica come ponte naturale tra l'Ue e l'Americae ...sul Pride rischia l'isolamento . Aprilia, amministrata dalcon il sindaco Lanfranco Principi , mantiene il sostegno alla manifestazione. Cisterna tramite il vicesindaco Innamorato ..."Ho fatto tutto da sola, non c'è nessun burattinaio, né ho richiami dall'alto" . È così che Matilde Celentano , sindaca diespressa dal, ha spiegato il suo comportamento. Quando cioè ha prima concesso e poi ritirato dopo 24 ore, il patrocinio del Comune al Lazio Pride , la manifestazione Lgbtqia+ che ...

Erano davvero tantissimi ieri i cittadini che hanno deciso di partecipare al Lazio Pride al centro di Latina. Una sfilata coloratissima e gioiosa, come sempre, in cui non sono mancati spunti polemici ...Mancano poche ore all'inizio del Lazio Pride, il cui corteo partirà questo pomeriggio alle 15,30 dalla stazione delle autolinee per poi raggiungere Piazza del Popolo. E se a Latina le decisioni scompo ...