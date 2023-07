Catania | davanti alla porta di una vecchia casa compare il cartello più sgrammaticato di sempre | errori da penna blu!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 9 luglio 2023), spunta undavverodi un'antica abitazione: probabilmente i proprietari non hanno fatto neanche la prima elementare, ecco perchéè una bellissima città situata sulla costa orientale della Sicilia che offre una varietà di luoghi turistici affascinanti. La Piazza del Duomo con suo caratteristico elefante, il teatro Romano, il castello Ursino, il Monastero dei Benedettini (dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO), Villa Bellini, le meravigliose spiagge e il mercato del pesce sono solo alcune delle attrazioni principali della città. Inoltre, non molto distante da essa vi è l'Etna. Si può facilmente organizzare un'escursione per salire su uno dei vulcani più affascinanti che abbiamo in Italia. Insomma, ci ...