Caso La Russa | Ruotolo Pd protesta per le affermazioni di Facci sulla ragazza E chiede l’intervento del comitato etico della Rai

(Di domenica 9 luglio 2023) Il Pdalla Rai di rivedere la decisione di affidare una striscia a Filippodopo il suo articolo suldel figlio di Ignazio La, indagato per violenza sessuale. Il giornalista infatti, già editorialista di Libero e atteso da settembrerete pubblica, parlando dell’indagine in corso ha scritto: “Unadi 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La“.denigratoriepresunta vittima che hanno provocato la reazione di Sandro, responsabile informazione del Partito democratico. “Il servizio pubblico è di tutti ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti e del pensiero fascista”, ha scritto in una nota. Le parole ...

Dopo la denuncia presentata per violenze sessuali verso Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, e le controverse parole di quest'ultimo in difesa del figlio, a par ...