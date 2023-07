Caso La Russa | Ruotolo | “No a programma Rai per Filippo Facci”

(Di domenica 9 luglio 2023) L'esponente del Pd contro le parole che il giornalista ha dedicato alin cui è coinvolto il figlio del presidente del Senato “Conviene alla Rai, al servizio pubblico, affidare unche si esprime così sul giornale: ‘Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La’? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?”. Lo dichiara in una nota Sandroresponsabile informazione del Partito Democratico, riferendosi alle parole cheha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La, coinvolto in un’indagine per violenza sessuale. “E che dice il comitato etico della Rai? Il servizio pubblico può ...

(Di domenica 9 luglio 2023) L'esponente del Pd contro le parole che il giornalista ha dedicato al caso in cui è coinvolto il figlio del presidente del Senato "Conviene alla Rai, al servizio pubblico, affidare un programma a chi si esprime così sul giornale: 'Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa'? Può la tv pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria?". Lo dichiara in una nota Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico, riferendosi alle parole che Filippo Facci ha dedicato alla vicenda relativa al figlio di Ignazio La Russa, coinvolto in un'indagine per violenza sessuale. I vertici Rai stanno decidendo se sospendere o meno la striscia di Filippo Facci, dopo il suo articolo su Libero riguardo al caso La Russa jr.

