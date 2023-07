Caso La Russa | Facci nella bufera rischia il programma in Rai

(Di domenica 9 luglio 2023) AGI - Diventa una sé, all'interno della polemica politica apertasi intorno alla denuncia contro Leonardo Laper violenza sessuale, il passaggio dedicato alla questione in un articolo su Libero di Filippo. Le opposizioni insorgono chiedendo ai vertici di Viale Mazzini di revocare la decisione di affidare unal giornalista. E dalla stessa azienda si leva la voce della consigliera Francesca Bria, che chiede appunto "i vertici Rai sospendano la striscia del giornalista". Dal Pd è il responsabile Informazione, Sandro Ruotolo, a domandare se convenga alla Rai "affidare una chi fa vittimizzazione secondaria?". "Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di Viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non ...

Il giorno dopo " era il 6 " è scoppiato ilLajr , l'accusa di violenza sessuale. Faccenda grave in sé che diventa politica nel momento in cui il padre, cioè il presidente del Senato che è ...Il Tribunale del popolo, francese in questo, ha emesso la sua sentenza: Beatrice Venezi non ... Succede con la cultura, che secondo qualche genio liberal sarebbe da censurare a causa della ...Dalle risposte ai casi Lae Santanchè alle tasse passando per il salario minimo. Un cambio di ... Sparire dietro al Movimento 5 Stelle, neldel Pd. Elly Schlein, insomma, ha cambiato ...

I diritti della Bundesliga distribuiti in Russia, grazie all'emittente Match Tv. Che è di proprietà di Gazprom. Alla faccia delle ...Forse sul difficile campo del vertice Nato il presidente Volodymyr Zelensky sta adottando la strategia della sua conterranea Elina Svitolina, che avanzando sull’erba di Winbledon pensa soprattutto all ...