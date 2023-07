Caso La Russa | Facci nella bufera rischia il programma in Rai

(Di domenica 9 luglio 2023) AGI - Diventa una sé, all'interno della polemica politica apertasi intorno alla denuncia contro Leonardo Laper violenza sessuale, il passaggio dedicato alla questione in un articolo su Libero di Filippo. Le opposizioni insorgono chiedendo ai vertici di Viale Mazzini di revocare la decisione di affidare unal giornalista. E dalla stessa azienda si leva la voce della consigliera Francesca Bria, che chiede appunto "i vertici Rai sospendano la striscia del giornalista". Dal Pd è il responsabile Informazione, Sandro Ruotolo, a domandare se convenga alla Rai "affidare una chi fa vittimizzazione secondaria?". "Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene dirigenti di Viale Mazzini. Il servizio pubblico è di tutti ma non ...

Ma Laattacca la presunta vittima Andrea Tornago La difesa di LaSul merito deldi Leonardo Apache La, accusato di violenza da una ragazza, non può farsi alcuna considerazione ...Forse sarebbe ildi fermarsi un momento e riflettere. IlLasta sfuggendo a tutti di mano: quella che è una vicenda delicata che dovrebbe indurre pazienza e prudenza, si è già trasformata in una guerra tra opposte tifoserie. Bisognerebbe avere l'...Altro grattacapo per Filippo Facci, il giornalista già al centro della polemica politica a causa delle sue controverse frasi suldi Leonardo Apache La, figlio del Presidente del Senato. Al reporter di "Libero" la Divisione Anticrimine della Questura di Milano nei giorni scorsi gli ha recapitato un provvedimento di "...

La divisa di Mosca, in caduta da mesi, ha accelerato la sua svalutazione dopo il tentato colpo di Stato di Prigozhin. Le entrate dello Stato in calo del 47% a causa dell’embargo ...Altra tegola si abbatte sulla testa del giornalista Filippo Facci, dopo le dichiarazioni discutibili per commentare il caso di Lorenzo Apache La Russa e il presunto stupro ai danni di una sua coetanea ...